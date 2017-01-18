Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:11, 18 Января 2017 Версия для печати

Вечерний бокал вина защитит от прибавки лишнего веса

Американские исследователи доказали, что бокал вина перед сном защищает человека от риска набора лишнего веса.

Продолжавшиеся более чем 10 лет наблюдения за группой женщин убедили ученых в том, что употребление небольшого количества вина за несколько часов до отхода ко сну является средством профилактики ожирения и лишнего веса. Вино обеспечивало защитный эффект при учете всех прочих факторов риска и обстоятельств, включая питание женщин, а также уровень физических нагрузок.

Оказалось, что в вине содержатся вещества, активирующие клетки, которые влияют на процессы сжигания жира в организме. Но позитивное воздействие наблюдалось только при очень умеренном употреблении спиртного.

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