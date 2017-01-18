Стало точно известно, сколько лет жизни теряют диабетики

Ученые из Великобритании выяснили, что жертвы диабета живут в среднем на 9 лет меньше остальных.

Диабет уменьшает среднюю продолжительность жизни человека на 9 лет, как выяснили ученые из Оксфордского университета на основе анализа истории болезней более 500 тысяч человек. Исследователи решили установить, как диабет влияет на продолжительность жизни, после того, как число больных этим недугом в мире достигло рекордных показателей.

К примеру, только в Китае от диабета страдает более 100 миллионов человек. Данное расстройство увеличивает риск возникновения серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, печенью, почками, а также опасность рака.