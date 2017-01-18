Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:06, 18 Января 2017 Версия для печати

Стало точно известно, сколько лет жизни теряют диабетики

Ученые из Великобритании выяснили, что жертвы диабета живут в среднем на 9 лет меньше остальных.

Диабет уменьшает среднюю продолжительность жизни человека на 9 лет, как выяснили ученые из Оксфордского университета на основе анализа истории болезней более 500 тысяч человек. Исследователи решили установить, как диабет влияет на продолжительность жизни, после того, как число больных этим недугом в мире достигло рекордных показателей.

К примеру, только в Китае от диабета страдает более 100 миллионов человек. Данное расстройство увеличивает риск возникновения серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, печенью, почками, а также опасность рака.

читайте также:Названы продукты, помогающие держать уровень сахара в крови под контролем
Топ-7 самых полезных продуктов для диабетиков
Эксперты назвали 7 суперпродуктов, которые нужно обязательно включить в диету для контроля над уровнем сахара в крови »

читайте также:Детский стресс грозит крупными неприятностями во взрослой жизни
Стресс в детстве грозит диабетом и инфарктами в зрелые годы
Продолжительный стресс в детстве увеличивает риск болезней сердца и диабета во взрослой жизни »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Минздрав может разрешить удаленную торговлю лекарствами
07:08, 19 Января 2017
Минздрав анонсировал подготовку проекта, разрешающего дистанционную продажу лекарств, узнал Sobesednik.ru
»
За роль в "Вы меня все бесите" Ходченкова могла заработать 25 млн
06:02, 19 Января 2017
От 25 млн рублей, по оценке Sobesednik.ru, актриса Светлана Ходченкова могла получить за сериал «Вы все меня бесите»
»
Михаил Осокин: Вода из батареи, червивые конфеты и другие подарки власти
00:03, 19 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о жадности и экономии чиновников на всем, включая подарки для детей
»