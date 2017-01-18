Ребенка от трех родителей впервые родила бесплодная украинка

На Украине появился на свет первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей.

О рождении удивительного малыша рассказал директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Валерий Зукин, пишет РИА «Новости». По его словам, в начале января на свет появилась первая в мире девочка с геномом сразу трех родителей. Оплодотворение в данном случае происходило при помощи переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую. Как подчеркнул собеседник агентства, зачатие и рождение ребенка происходили естественным путем.

По слова Зукина, беременность протекала нормально и ребенка уже выписали из роддома.

Рассказывая о рождении необычного ребенка, глава клиники пояснил отличия данного случая от схожей ситуации в Мексике, где также родился ребенок с генетическим материалом трех родителей.

«В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире? В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там (в Мексике — прим. ред.) были еще не оплодотворенные (яйцеклетки — прим. ред.)», — заявил Зукин на пресс-конференции.

Рожденный ребенок обладает ядерным ДНК кровных родителей, а цитоплазматическую ДНК получил от донора, пояснил директор клиники.

Он также сообщил, что необходимость в подобном методе оплодотворения возникла из-за того, что мать девочки страдает бесплодием.