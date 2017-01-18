Полезными привычками можно заражаться, как инфекциями

Ученые из Великобритании выяснили, что хорошие привычки являются такими же заразительными, как и инфекции.

Статистика показывает, что 17% женщин бросили курить после того, как от сигарет отказались их партнеры или мужья. Следовательно, здоровый образ жизни обладает инфекционным воздействием на людей, и стоит одному человеку пристраститься к полезным привычкам, как то же самое может сделать и его партнер.

Именно поэтому многие люди, которые пытаются избавиться от вредных привычек, не в состоянии осуществить это в одиночку, из-за чего им требуется помощь. Вот почему очень важно находить себе единомышленников при кардинальных положительных изменениях в жизни.