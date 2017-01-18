Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:00, 18 Января 2017 Версия для печати

Голодание в темное время суток творит чудеса со здоровьем

Небольшие по продолжительности периоды голодания эффективно избавляют от лишнего веса и защищают от многих болезней.

Ученые из Университета Висконсина в США доказали, что воздержание от приема пищи в период с 5 вечера до 8 утра творит настоящие чудеса с организмом человека. Во-первых, это позволяет быстро избавиться от лишнего веса, а во-вторых, обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых болезней, диабета и даже некоторых опухолей.

По мнению авторов исследования, ограничение калорийности и небольшие периоды голодания в темное время суток перестраивают организм на более эффективное использование энергии, которая поступает от продуктов питания. В результате его иммунные силы возрастают, а лишний вес уменьшается.

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