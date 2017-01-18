Здоровье
Источник: Американские СМИ
17:03, 18 Января 2017 Версия для печати

Для здоровой беременности нужны три месяца секса до зачатия

Чем больше женщина занималась сексом перед успешным зачатием, тем ниже риск опасных осложнений.

Вероятность преэклампсии беременных существенно снижается, если до успешного зачатия женщина регулярно занималась сексом на протяжении не менее чем трех месяцев. Вместе с тем опасность повышенного артериального давления беременных заметно увеличивается, если зачатие произошло слишком быстро.

Ученые полагают, что длительные занятия сексом укрепляют здоровье женщины и лучше подготавливают ее к беременности. В частности, женский организм привыкает к сперматозоидам будущего отца, а значит, вероятность негативной реакции на плод существенно снижается.

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