Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:02, 17 Января 2017 Версия для печати

Пробиотики могут и не влиять на микрофлору кишечника

Длительное исследование не дало ученым из Дании возможности убедиться в живительной силе пробиотиков.

Принято считать, что пробиотики содержат кишечные бактерии, которые восстанавливают микрофлору и положительно влияют на здоровье человека. Ученые из Университета Копенгагена внимательно наблюдали за тем, как пробиотики воздействуют на кишечник, но не обнаружили никаких существенных доказательств их пользы.

Оказалось, что только один пробиотик повлиял на изменение этой самой микрофлоры, а употребление всех остальных прошло для организма незамеченным. Таким образом, утверждение о пользе пробиотиков подвергнуто существенному сомнению.

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Владимиров Алексей

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