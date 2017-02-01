Похудеть и не умереть: все об опасных таблетках для потери веса

Sobesednik.ru выяснил у диетолога, в чем состоит опасность таблеток для похудения.

В Набережных Челнах умерла 17-летняя девушка, предположительно отравившись такого вида препаратами. Эта трагедия – не единственный подобный случай. Месяц назад под Саратовом девятиклассница попала в больницу после недельного курса препаратов, снижающих вес. В марте в городе Аша Челябинской области от отравления таблетками для похудения погибла 14-летняя девочка. Правоохранительные органы в Челнах сейчас проверяют препарат, который принимала погибшая студентка, а местные врачи обращаются к родителям с призывом не разрешать подросткам худеть, тем более с помощью каких-либо лекарств.

По словам кандидата медицинских наук диетолога Андрея Бобровского, препараты для похудения вполне могут стать причиной серьезного отравления. Есть, например, средства, которые просто препятствуют расщеплению и всасыванию жиров, однако много с их помощью скинуть не удастся – максимум 5 кг за курс, о чем, кстати, честно преду-преждает инструкция.

– Поэтому некоторые девушки в погоне за стройной фигурой принимают сильнодействующие препараты, в том числе такие, оборот которых в России является запрещенным, – объясняет доктор Бобровский. – Они содержат психостимуляторы и выступают в роли «волшебной таблетки» по одной простой причине: блокируется центр аппетита. Как известно, в среднем за сутки человек около 200 раз задумывается, принять пищу или нет. На фоне приема подобных препаратов о еде он почти не вспоминает. Но чудес не бывает, и запрещены они не зря. Такие таблетки могут вызывать бессонницу, нервное возбуждение, депрессию, аритмию, тахикардию, повышение артериального давления, даже инсульты и инфаркты. И это далеко не полный список.

Эпидемия отравлений так называемыми тайскими таблетками в нулевые годы была связана именно с этим: азиатские средства содержали не только растительные вещества, дающие слабительный и мочегонный эффект, но и психостимуляторы. Сейчас психотропные препараты для похудения запрещены к обороту в России, однако их нелегально продают под видом БАДов. В том числе несовершеннолетним. Поэтому родителям стоит следить за всем, что употребляет их ребенок.

Что касается похудения вообще, то, по словам Андрея Бобровского, в подростковом возрасте худеть можно, но только если есть очевидное ожирение и, конечно, под контролем врача:

– Если индекс массы тела в норме, похудение будет чревато нарушениями со стороны многих органов и систем. Это особенно актуально для подростка, то есть пока организм растет.