Гипертоникам больше грозят инсульты, но меньше – слабоумие

Хотя гипертония является одним из самых опасных для человека расстройств, даже у нее есть польза, как выяснили ученые.

Хорошо известно, что повышенное артериальное давление, или гипертония, является самым значительным единичным фактором риска инсульта или других сердечно-сосудистых заболеваний. Однако американские ученые выяснили, что это расстройство всё-таки приносит пользу человеку, так как в преклонном возрасте снижает риск развития старческого слабоумия.

Оказалось, что жертвы гипертонии на 42% реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера и другими разновидностями деменции, если доживают до 90 лет. В некоторых группах пациентов с гипертонией снижение риска старческого слабоумия составляло целых 63% – такого эффекта не дает ни одно известное лекарство.