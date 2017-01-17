Генетический анализ поможет врачам лучше выявлять депрессии

Искать депрессию с помощью генетического анализа готовятся ученые из Новосибирска.

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН работают над методикой генетической диагностики депрессии. Голландские коллеги передали российским специалистам геномы депрессии, которые уже были проанализированы с помощью специальной программы.

Для того, чтобы все гены, отвечающие за депрессию, были тщательно проанализированы, ученым необходимо обследовать не менее 50 тысяч человек. Возможно, в будущем на основе генетического анализа врачи будут не только точно диагностировать депрессию, но и устанавливать предрасположенность к ней, что усилит профилактику опасной психической болезни.