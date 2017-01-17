Здоровье
Источник: Российские СМИ
14:13, 17 Января 2017 Версия для печати

Генетический анализ поможет врачам лучше выявлять депрессии

Искать депрессию с помощью генетического анализа готовятся ученые из Новосибирска.

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН работают над методикой генетической диагностики депрессии. Голландские коллеги передали российским специалистам геномы депрессии, которые уже были проанализированы с помощью специальной программы.

Для того, чтобы все гены, отвечающие за депрессию, были тщательно проанализированы, ученым необходимо обследовать не менее 50 тысяч человек. Возможно, в будущем на основе генетического анализа врачи будут не только точно диагностировать депрессию, но и устанавливать предрасположенность к ней, что усилит профилактику опасной психической болезни.

читайте также:Размер мозга и пищевые предпочтения влияют на риск развития депрессии
6 фактов о депрессии, про которые никто не говорит
Оказывается, размер мозга и пищевые предпочтения могут сделать человека уязвимым перед депрессией. »

читайте также:Найдены новые гены, которые отвечают за развитие экземы
Экзему скоро будут лечить генетическими лекарствами
Международная группа ученых провела самое крупное в истории науки исследование генетической природы экземы »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Минздрав может разрешить удаленную торговлю лекарствами
07:08, 19 Января 2017
Минздрав анонсировал подготовку проекта, разрешающего дистанционную продажу лекарств, узнал Sobesednik.ru
»
За роль в "Вы меня все бесите" Ходченкова могла заработать 25 млн
06:02, 19 Января 2017
От 25 млн рублей, по оценке Sobesednik.ru, актриса Светлана Ходченкова могла получить за сериал «Вы все меня бесите»
»
Михаил Осокин: Вода из батареи, червивые конфеты и другие подарки власти
00:03, 19 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о жадности и экономии чиновников на всем, включая подарки для детей
»