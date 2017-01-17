Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:50, 17 Января 2017 Версия для печати

Донорство крови человеку помогает прожить дольше

Донорство крови не только спасает чужие жизни, но и помогает самому донору прожить подольше, как установили ученые.

Исследователи из Дании и Швеции выяснили, что доноры крови могут рассчитывать на большую продолжительность жизни по сравнению с теми, кто никогда не сдавал кровь. А сама эта практика не представляет ни малейшей угрозы для здоровья доноров.

Ученые пока не пришли к единому мнению о том, почему доноры живут дольше. Возможно, свою роль играют психологические факторы вроде мыслей о помощи близким и более тщательном наблюдении за собственным здоровьем. Нельзя исключить, что замена сданной крови новой, производимой организмом, тоже играет свою роль.

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Владимиров Алексей

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