Здоровье
Источник: Personality and Individual Differences
11:11, 14 Января 2017 Версия для печати

Перфекционисты чаще других страдают бессонницей

Ученые пришли к мнению о том, что перфекционизм и повышенная тревожность могут стать причинами бессонницы.

В журнале Personality and Individual Differences опубликованы результаты исследований ученых из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, Нортумбрийского и Оксфордского университетов, которые подтверждают теорию о том, что перфекционизм может стать причиной бессонницы.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором приняли 78 добровольцев от 18 до 27 лет. У одних не было проблем со сном, другие страдали бессонницей. Наблюдая за добровольцами и опрашивая каждого из них, специалисты пришли к мнению, что большинство тех, у кого есть проблемы со сном, постоянно стремятся к совершенству.

Из-за переживаний по поводу своих неудач или критики со стороны других перфекционистам заснуть сложнее, чем тем, кто не стремится делать все идеально.

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