Здоровье
Источник: Американские СМИ
13:43, 13 Января 2017 Версия для печати

Ученые нашли главный белок клеточного старения человека

Американским ученым удалось идентифицировать основную причину клеточного старения.

Исследователи выяснили, что белок под названием TZAP определяет верхний показатель длины теломеров — концевых участков хромосом. Именно по длине теломеров можно судить о том, сколько человеку еще остается жить, поскольку они определяют оставшееся количество делений клетки.

В зрелом возрасте теломеры сокращаются в два раза, а в пожилые годы — в четыре раза. Оказалось, что именно от белка TZAP зависит данный показатель, который влияет на продолжительность жизни.

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