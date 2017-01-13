Ученые нашли главный белок клеточного старения человека

Американским ученым удалось идентифицировать основную причину клеточного старения.

Исследователи выяснили, что белок под названием TZAP определяет верхний показатель длины теломеров — концевых участков хромосом. Именно по длине теломеров можно судить о том, сколько человеку еще остается жить, поскольку они определяют оставшееся количество делений клетки.

В зрелом возрасте теломеры сокращаются в два раза, а в пожилые годы — в четыре раза. Оказалось, что именно от белка TZAP зависит данный показатель, который влияет на продолжительность жизни.