Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:26, 13 Января 2017 Версия для печати

У женщин с повышенным давлением чаще рождаются мальчики

Канадские ученые считают, что артериальное давление матери может предсказать пол будущего ребенка.

Во все века и эпохи люди хотели уметь предсказывать пол будущего ребенка, и только теперь ученые выяснили, как это можно сделать. Наблюдая за полутора тысячами китайских женщин, ученые из госпиталя Mount Sinai в Торонто установили, что у жертв гипертонии на свет чаще рождаюься мальчики.

При этом у женщин с гипотонией, то есть пониженным артериальным давлением, чаще рождались девочки. Впрочем, сами авторы исследования не рады полученным выводам: они опасаются, что их будут активно использовать в тех странах, где отдают предпочтение тому или иному полу ребенка.

читайте также:После пиццы, молока или консервов у нас может подскочить давление
9 продуктов питания, неожиданно опасных для гипертоников
Эксперты назвали 9 продуктов питания, которые напрасно не подозревают в связи с повышением артериального давления »

читайте также:Если в семье были случаи наследственных заболеваний, лучше включить в план обследования консультацию генетика и специальные тесты, которые он назначит
7 анализов, которые нужно сдать перед зачатием ребенка
Sobesednik.ru узнал о 7 анализах и исследованиях, которые нужно сделать ДО того, как тест покажет две заветные полоски »

Также по теме
Наука

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»