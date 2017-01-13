У женщин с повышенным давлением чаще рождаются мальчики

Канадские ученые считают, что артериальное давление матери может предсказать пол будущего ребенка.

Во все века и эпохи люди хотели уметь предсказывать пол будущего ребенка, и только теперь ученые выяснили, как это можно сделать. Наблюдая за полутора тысячами китайских женщин, ученые из госпиталя Mount Sinai в Торонто установили, что у жертв гипертонии на свет чаще рождаюься мальчики.

При этом у женщин с гипотонией, то есть пониженным артериальным давлением, чаще рождались девочки. Впрочем, сами авторы исследования не рады полученным выводам: они опасаются, что их будут активно использовать в тех странах, где отдают предпочтение тому или иному полу ребенка.