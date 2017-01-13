Сальмонелла поможет продлить жизнь людям с опухолью мозга

Американским ученым удалось уничтожить раковую опухоль в мозгу крыс с помощью сальмонеллы.

В журнале Molecular Therapy Oncolytics появилась статья, посвященная исследованию специалистов из Университета Дьюка (штат Северная Каролина). Ученым удалось уничтожить опухоль в мозгу крыс, больных глиобластомой, с помощью генетически модифицированной сальмонеллы.

К данному методу исследователи прибегли, чтобы добраться до опухоли через барьер, отделяющий кровеносную систему от центральной нервной системы, чего достаточно сложно достичь традиционными методами.

Для уничтожения опухоли специалисты использовали модифицированную бактерию Salmonella typhimurium. Данная бактерия отличается дефицитом пурина и вынуждена постоянно пополнять его запасы. Богатым источником пурина как раз и являются опухоли, отмечает издание.

В результате проведенных опытов выяснилось, что выживаемость крыс, которым вводили данную бактерию, на протяжении 100 дней составила 20%. В переводе на человеческий возраст это равно 10 годам жизни. Для сравнения, при лечении глиобластомы у людей традиционными методами большинство пациентов живут менее года, а до двух лет доживает около 30%.