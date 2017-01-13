Проверено наукой: 9 исторических способов узнать пол будущего ребенка

Пол будущего ребенка можно узнать с помощью золотого кольца или по походке, считали в древности

Эксперты рассказали,как исторические методы определения пола будущего ребенка соотносятся с результатами исследований.

Как уже сообщал Sobesednik.ru, некоторое время назад канадские ученые установили, что у женщин с повышенным артериальным давлением чаще рождаются мальчики, а при пониженном давлении чаще появляются на свет девочки.

Но существуют и другие методы определения пола будущего ребенка, которые применяются человечеством на протяжении длительного времени. Правда, их надежность не всегда подтверждена наукой. О девяти самых распространенных таких поверьях — и о том, к каким результатам пришли ученые, когда попытались проверить некоторые из них, рассказали эксперты сайта Mentalfloss.com.

1. Во время занятий сексом. В средневековом французском руководстве для женщин Les Evangiles des Quenouilles, изданном еще в XV веке, мужчинам советовали во время занятий сексом смотреть лицом на восток, если пара хочет мальчика. Также ради будущего сына сексом нужно было заниматься по утрам, а ради дочки — по вечерам.

2. По походке. Если при движении женщина вначале наступает на правую ступню, а потом на левую, то у неё родится мальчик, а если наоборот, то девочка. Это ещё один «ценный» совет от составителей книги Les Evangiles des Quenouilles.

3. Соленый тест. И вновь процитируем бессмертное французское издание. В нём говорится, что если женщина вынашивает ребенка и при этом желает узнать его пол, то ей необходимо... насыпать соли на голову, когда она спит (причем сама женщина не должна этого заметить). А когда дама проснётся, то следует обратить внимание на то, чье имя она произнесет первым. Если это будет мужское имя, то родится мальчик, а если женское, то девочка. Правда, отметим мы, высока вероятность того, что женщина в первую очередь назовет имя того чудака, который насыпал ей соли на голову.

4. Спросить саму себя. Удивительный французский трактат также призывал женщин спрашивать самих себя о поле будущего ребенка. Если сердце подскажет, что это мальчик, то так тому и быть.

Между прочим, если верить изданию The Sun, то исследователи недавно выяснили, что женщины, ранее не знавшие о поле своего будущего ребенка, угадывали его с точностью до 71%. А значит, средневековые советчики всё-таки были в чем-то правы.

5. Токсикоз. Существует мнение о том, что по симптомам и времени появления токсикоза можно предсказать, ожидает ли женщину рождение мальчика или девочки. И если токсикоз бывает сильнее в первые три месяца беременности, то на свет появится девочка, а вот его выраженные симптомы в следующем триместре говорят о мальчике.

Впрочем, современные врачи и ученые подчеркивают, что если женщина страдает от тяжелого токсикоза в течение всей беременности, то, скорее всего, ее ожидает рождение девочки.

6. Вес отца. Если верить авторам этого мифа, то набирающие вес во время беременности своих жен мужья должны готовить себя к появлению на свет девочек. Любопытно, что датские исследователи провели наблюдения за 100 будущими отцами и определили, что у более крупных мужчин действительно рождались дочки.

7. Сладкое или горькое. Поскольку девочки, как было принято считать в древности, от природы сладкоежки, то при их вынашивании женщины якобы чаще употребляют сладости, а вот при вынашивании мальчиков их якобы тянет на соленые и горькие продукты питания. Отметим, что это также старая байка, не подтвержденная научными исследованиями.

8. Кольцо на животе. Одно из самых популярных поверий призывает взять золотое кольцо, продеть через него веревочку и положить на живот беременной женщины, а затем подергать веревочку и посмотреть, как будет двигаться само кольцо: если движения будут круговыми, то на свет появится девочка, а если боковыми, то мальчик. Пожалуй, трудно даже предположить, каким образом наука могла бы подтвердить или опровергнуть справедливость таких способов.

9. По высоте живота. Одна из самых древних методик. Утверждается, что если мама вынашивает мальчика, то её животик формируется несколько ниже, а если девочку, то несколько выше. Опять-таки, наука с этим предположением категорически не согласна.