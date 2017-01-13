Кишечник из стволовых клеток поможет в лечении болезни Крона

Японским ученым удалось завершить уникальный эксперимент по выращиванию кишечника человека из стволовых клеток.

Данная технология была разработана учеными Национального центра детского здоровья.

Сообщается, что выращенный из стволовых клеток кишечник полностью работоспособен. Этот орган может поглощать переваренную пищу, усваивать воду и белки, а его длина составила 1 сантиметр.

Для создания кишечника потребовалось около двух месяцев. Ученые надеются, что новый орган поможет в лечении болезни Крона, а также других тяжелых заболеваний.