8 удивительных фактов о фастфуде

Британские журналисты назвали 8 удивительных фактов, связанных с фастфудом, о которых мало кто подозревает.

Гамбургеры, хот-доги и пиццы давно уже стали частью повседневной жизни для миллионов людей, однако думали ли вы когда-нибудь о том, что названия популярных блюд часто не отражают их содержание? Журналисты газеты The Daily Telegraph нашли 8 удивительных фактов, касающихся фастфуда.

1. Жареный картофель. Американцы должны благодарить своего президента Томаса Джефферсона за то, что он вел в их рацион один из самых популярных ныне ингредиентов. В 1802 году во время своего президентства Джефферсон потребовал, чтобы картошку подавали на «французский манер» во время званого обеда в Белом доме. К жареной картошке он пристрастился, когда находился во Франции с 1784 по 1789 годы.

2. Гамбургеры. Английское слово ham (ветчина) в слове «гамбургер» (hamburger) часто вводит в заблуждение. В действительности гамбургер свое название получил в честь немецкого города Гамбурга. В XVIII веке моряки, плавающие из Европы в США, любили есть хлеб с соленой рубленой говядиной, которую они и называли гамбургскими стейками.

3. Пицца. Слову «пицца» более тысячи лет, а впервые оно упоминается в одном из текстов, написанных в Южной Италии еще в 997 году нашей эры. Изначально пиццы продавались только цельными, и лишь в 1933 году владелец одной из пиццерий в Нью-Йорке придумал разрезать их на кусочки.

4. Китайский фастфуд. Жители Лондона впервые приобщились к китайской пище в 1908 году, когда был открыт первый в британской столице подобный ресторан. Но лишь с конца 1950-х годов эта разновидность питания стало широко доступной и популярной за счёт использования таких ингредиентов, как соевый соус.

5. Еда на 3D-принтере. Технология 3D-печати произвела революцию во всех областях производства, и она стремится изменить лицо фастфуда. В 2013 году группа исследователей, финансируемых NASA, обнародовала 3D-принтер, способный создавать пиццу практически с нуля за 70 секунд за счёт напыления ее основы с помощью ароматизаторов и микронутриентов. Ожидается, что данная технология будет использоваться для печати пищи для астронавтов.

6. Фиш-энд-чипс. Культовое блюдо британского фастфуда, которое также называют рыбой с картофелем фри, упоминается еще в романах Чарльза Диккенса. Однако это блюдо было представлено жителям Лондона еврейскими эмигрантами из Португалии несколько веков тому назад.

7. Буррито. По-испански «буррито» — маленький ослик. Никто не может до сих пор понять, почему это блюдо назвали именно так. Одна теория гласит, что форма буррито напоминала жителям Юго-Запада США о тех тележках, на которых ослики перевозили своих владельцев.

8. «Вдовец». В 2013 году 55-летний консультант-радиолог Йен Ротвелл съел полную тарелку самого острого карри в мире в ресторане Bindi графства Линкольншир (ныне ресторан закрыт). Получившее название «Вдовец» это блюдо было изготовлено из 20 перцев чили Naga Infinity поварами, которые при этом носили перчатки и маски для лица. По степени остроты блюдо получилось мощнее, чем слезоточивый газ. До этого момента свыше 300 человек безуспешно пытались съесть его, но удалось это лишь Ротвеллу. Для этого ему потребовалось больше часа, и он признался, что поедание «Вдовца» было труднее, чем восхождение на гору Килиманджаро, которое он осуществил годом ранее.