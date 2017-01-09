Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:21, 09 Января 2017 Версия для печати

Ученые советуют налегать на яйца мужчинам, но не женщинам

Куриные яйца оказывают особенно положительное воздействие на мужское здоровье, как выяснили ученые.

Финские исследователи установили, что употребление яиц крайне положительно сказывается на мужском здоровье за счёт содержания в этом продукте полезного холестерина. В частности, яйца на 37% сокращают опасность развития диабета второго типа.

Доказано, что этот продукт также уменьшает вероятность развития болезней сердечно-сосудистой системы. При этом аналогичного влияния яиц на женское здоровье не установлено.

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Владимиров Алексей

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