Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:29, 09 Января 2017 Версия для печати

Ученые рассказали, как помочь детям лучше спать в полнолуние

Полнолуние отрицательно сказывается на качестве сна ребенка, но существует способ решения данной проблемы.

В те ночи, когда на небе ярко светит Луна, дети спят с большим трудом, как выяснили канадские исследователи. Однако если родители позаботятся о том, чтобы в детской спальне было максимально темно, и лунный свет не попадал бы на глаза ребенка, то качество его сна можно повысить.

А вот у подростков полнолуние является одной из основных причин нарушения биологических ритмов, что приводит к бессоннице. В этом случае затемнение комнаты уже не поможет, и подросткам потребуется специальная повязка для глаз, а также регулярный дневной сон.

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Владимиров Алексей

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