Ученые рассказали, как помочь детям лучше спать в полнолуние

Полнолуние отрицательно сказывается на качестве сна ребенка, но существует способ решения данной проблемы.

В те ночи, когда на небе ярко светит Луна, дети спят с большим трудом, как выяснили канадские исследователи. Однако если родители позаботятся о том, чтобы в детской спальне было максимально темно, и лунный свет не попадал бы на глаза ребенка, то качество его сна можно повысить.

А вот у подростков полнолуние является одной из основных причин нарушения биологических ритмов, что приводит к бессоннице. В этом случае затемнение комнаты уже не поможет, и подросткам потребуется специальная повязка для глаз, а также регулярный дневной сон.