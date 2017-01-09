Здоровье
Источник: "Народные новости"
14:01, 09 Января 2017 Версия для печати

У детей из-за пользования смартфонами часто высыхают глаза

Чрезмерно увлекающимся своими смартфонами детям грозит синдром сухого глаза, как выяснили исследователи.

Ученые из Южной Кореи установили, что у тех детей, которые пользуются смартфонами более трех часов в день, повышен риск развития сухого кератоконъюнктивита, который также называют синдромом сухого глаза. Таковы результаты наблюдений более чем за одной тысячей корейских детей в возрасте от 7 до 12 лет, сообщает ИА «Народные новости».

Синдром сухого глаза возникает из-за недостатка слезной жидкости, который может появиться из-за того, что ребенок редко моргает. Свыше 6% детей уже имеют это расстройство, как показали наблюдения. К счастью, оно проходит после того, как родители ограничивают доступ детей к смартфонам.

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Владимиров Алексей

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