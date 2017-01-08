Изменение биомаркеров крови может продлить жизнь на несколько лет

Американские ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни человека с помощью биомаркеров крови.

Как пишут американские СМИ, исследователи из Бостонского университета нашли способ продлить людям жизнь. Они провели исследование, в котором проанализировали показатели биомаркеров пяти тысяч образцов крови крови и выяснили, что при изменении тех биомаркеров, которые положительно реагируют на внешнее вмешательство, можно продлить жизнь человеку.

Так, специалисты предлагают удалить из биомаркеров, отвечающих за возраст, заболевания и формирование раковых клеток в организме человека, вредоносные пигменты крови, получив в результате здоровые клетки, способные развиваться дальше.