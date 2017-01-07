Здоровье
Источник: Зарубежные СМИ
13:41, 07 Января 2017 Версия для печати

Упаковка фаст-фуда может стать причиной появления рака

Ученые выяснили, что главная опасность фаст-фуда заключается в его упаковке.

Как сообщают зарубежные СМИ, ученые провели исследования и выяснили, что главная опасность фаст-фуда заключается не в нем самом, а в его упаковке. Специалисты полагают, что рестораны быстрого питания используют дешевую упаковку, в состав которой входят фталаты (эфиры фталевой кислоты), которые после оседают на еде.

Исследователи уверены, что фталаты негативно влияют на печень, почки, репродуктивные органы, эндокринную и нервную системы человека. К тому же они могут быть причиной онкологических заболеваний.

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