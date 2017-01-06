Вегетарианство может привести к нарушению работы мозга

Ученые выяснили, что вегетарианство может негативно влиять на здоровье и жизнь человека.

Как пишут британские СМИ, оксфордские исследователи выяснили, что растительный белок, который получают вегетарианцы, не может заменить животный. К тому же, те, кто отказывается от животной пищи, перестают получать витамин B12, который содержится в мясе, рыбе и молоке.

Таким образом, из-за отсутствия животного белка и витамина B12 у вегетарианцев могут появляться нарушения в работе мозга. Кроме того, они могут начать быстро терять вес, что будет пагубно сказываться на организме.