Здоровье
Источник: Американские СМИ
12:37, 06 Января 2017 Версия для печати

Три чашки кофе в день могут спасти мужчину от импотенции

Ученые выяснили, каким образом на мужскую потенцию влияет частое употребление кофе.

Как сообщают американские СМИ, специалисты из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас пришли к выводу, что две-три чашки кофе в день для мужчин помогут избежать импотенции. По мнению исследователей, кофеин усиливает приток крови к мужским половым органам, помогая мужчине быстрее достичь возбуждения.

При этом ученые подчеркивают, что пить кофе слишком часто не стоит — это может нанести серьезный вред здоровью.

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