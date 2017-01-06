Три чашки кофе в день могут спасти мужчину от импотенции

Ученые выяснили, каким образом на мужскую потенцию влияет частое употребление кофе.

Как сообщают американские СМИ, специалисты из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас пришли к выводу, что две-три чашки кофе в день для мужчин помогут избежать импотенции. По мнению исследователей, кофеин усиливает приток крови к мужским половым органам, помогая мужчине быстрее достичь возбуждения.

При этом ученые подчеркивают, что пить кофе слишком часто не стоит — это может нанести серьезный вред здоровью.