10 заболеваний, которые можно лечить с помощью секса

Медики уверяют, что как минимум 10 заболеваний можно, вкупе с назначениями врача, лечить с помощью секса

Буквально в конце осени английские ученые закончили масштабное исследование человеческого сна, узнал Sobesednik.ru.

Их интересовало, что помогает людям быстрее засыпать и благодаря чему они спят безмятежным сном младенца. Оказалось, что порядка 12% опрошенных мужчин в качестве лекарства от бессонницы используют... секс.

А вообще, помимо нарушений сна, регулярная половая жизнь может избавить от множества проблем со здоровьем. Медики уверяют, что как минимум 10 заболеваний можно, вкупе с назначениями врача, лечить с помощью секса.

1. Бессонница

Во время интима в организме образуются гормоны удовольствия, которые после окончания жарких объятий действуют на мозг (особенно мужской) как успокоительное. Плюс выброс энергии и большое количество сил, затраченных на фрикционные движения, расслабляют тело. Поэтому доктора советуют: если не можете уснуть, не стоит бежать в аптеку за снотворным, лучше зай-митесь любовью.

2. Деменция

К сожалению, возрастное ослабление интеллекта и памяти естественно для человека. Недавно специалисты из старейшего канадского университета Макгилла выяснили, что пожилые люди, которые хотя бы один-два раза в месяц предаются постельным утехам, дольше сохраняют функции головного мозга: они лучше запоминают имена, новые слова и события. Сексуальная активность улучшает память женщин на 14%, а мужчин – аж на 23. Исследователи сделали вывод, что интим положительно влияет на гиппокамп (он отвечает за память, внимание и формирование эмоций).

3. Грипп и ОРЗ

Американские биологи из Уилкского университета выяснили, что страсти в кровати в три раза повышают выработку иммуностимулирующих антител – иммуноглобулинов А. Именно они борются с простудами в нашем организме. А также заживляют раны. Правда, секса при этом не должно быть слишком много – вполне достаточно 1–2 контактов в неделю. В противном случае организм ослабевает и антител становится меньше – они расходуются уже не на борьбу с инфекцией, а на восстановление сил.

4. Стресс

Намного лучше любого алкоголя с последствиями стресса борется интим. Ибо после него расслабляются мышцы во всем теле, нервные окончания и головной мозг. Гормоны счастья повышают настроение. Психологическое удовлетворение – самооценку. Все вместе ослабляет уровень тревоги. Беспокойство уменьшается. Главное – не стремиться к оргазму, не фиксироваться на нем. Помнить, что стресс мешает достичь пика наслаждения, и если на этом зациклиться, то можно только ухудшить стрессовое состояние.

5. Камни в почках

И это не шутка. В Турции медики провели обследование мужчин с мочекаменной болезнью. Их разделили на три группы. Первой отменили все препараты и попросили вступать в половую связь не реже трех раз в неделю. Второй дали экспериментальный препарат. А третьей – стандартное лечение. В течение месяца за пациентами наблюдали врачи. В итоге оказалось, что у 80% испытуемых из первой группы небольшие (до 5 мм) камни вышли самопроизвольно. В других группах этим смогли похвастаться не более половины.

6. Токсикоз

Американцы из университета Олбани пришли к удивительному заключению: оказывается, от токсикоза на поздних сроках беременности может спасти оральный секс. Ученые уверяют: все дело в сперме. Полезные вещества, содержащиеся в мужском семени, снижают уровень тошноты и даже давление, а также благоприятно воздействуют на уровень белка в моче. А еще они способны улучшать настроение беременной женщины, действуя фактически как антидепрессант.

7. Мигрень

Классическая женская отмазка – «у меня голова болит» – отныне больше не должна прокатывать. Ибо врачи даже рекомендуют вступать в половые связи при любых болевых ощущениях. Дело в том, что от возбуждения растет уровень окситоцина, пролактина, дофамина и серотонина в крови. А это еще и естественное обезболивающее. Доктора из германского университета в Мюнстере предложили своим испытуемым вместо таблеток принять жаркие объятия своего партнера. И оказалось, что у 60% прошла мигрень и у 33% – кластерная (спонтанная, сильная) головная боль. Кстати, во время полового акта также вырабатываются опийные вещества, которые могут уменьшать боли в суставах.

8. Гипертония

Конечно, при очень высоком артериальном давлении лучше спокойно лежать в кровати и не устраивать страстные ночи. Однако при более-менее нормальных показателях тонометра лучше не отказываться от секса. Исследование специалистов из английского университета Пейсли говорит о том, что регулярные занятия любовью снижают частоту повышения давления у хронических гипертоников.

9. Диабет

Разумеется, половая жизнь не может заменить укол инсулина тем, у кого диабет первого типа. Однако при втором типе оргазм способствует тонусу всех желез внутренней секреции, включая поджелудочную. Последняя начинает активнее производить инсулин, который в свою очередь немного снижает уровень сахара в крови. Поэтому эндокринологи рекомендуют своим пациентам ни в коей мере не отказываться от супружеских повинностей.

10. Психические заболевания

Швейцарские психиатры, проведя серию обследований своих пациентов, пришли к однозначному выводу: интим снижает уровень агрессии у людей с психическими заболеваниями типа шизофрении. Регулярные половые контакты делают таких людей более уравновешенными, им становится легче следить за своими эмоциями. А вот длительное воздержание, наоборот, приводит их к большей раздражительности. Поэтому врачи даже прописывают им мастурбацию при отсутствии постоянного партнера.