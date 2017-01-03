Как избежать опасностей во время новогодних гуляний

Sobesednik.ru рассказывает, как пережить новогодние праздники и обезопасить свою семью.

Рано или поздно оливье заканчивается, старые комедии надоедают и празднующие граждане всех возрастов оказываются на улице – у городских ёлок, на горках и катках, в ледовых городках и прочих местах народных гуляний. Там шумно, весело, но, к сожалению, порой небезопасно. Вот 5 напоминалок, которые позволят избежать ЧП.

Ситуация 1: вы хотите покататься с горки с маленьким ребенком

Осмотрите склон и выкат – там не должно быть ничего лишнего и даже кочек, а потом прокатитесь с горки сами, без ребенка. Чем дети меньше, тем более пологой должна быть горка. Но даже с самой низкой кататься можно только по одному. На детских горках это правило постоянно нарушается с поощрения родителей, которым катание гурьбой кажется веселым занятием. В таком случае вы или наводите там порядок, или уводите ребенка искать горку, где можно кататься безопасно. Толпой – однозначно НЕбезопасно.

Ситуация 2: вы хотите п­окататься с друзьями на санках

Тогда сразу договоритесь, что: 1) никаких катаний паровозом, 2) никто не катается лежа на животе или стоя, 3) катание наперегонки отменяется, даже если склон достаточно широкий. Скучно? Возможно, но ждать приема в травмпункте и лежать на больничной койке – совсем невеселый опыт.

Кстати

Полезно скооперироваться с кем-то из родителей, чей ребенок тоже катается: пусть один контролирует ситуацию наверху, а второй следит за порядком внизу. В таком режиме катание маленьких детей будет безопаснее, у более старших убавится возможностей для хулиганства, а для рассеянных (например перебегающих горку поперек) – «шансов» быть сбитыми с ног.

Ликбез: как упасть, но не пропасть

Если вы на горке, то, конечно, рано или поздно упадете. Так хотя бы делайте это правильно: падая вперед лицом, нужно как можно сильнее откинуть голову, чтобы не повредить лицо. А если понимаете, что валитесь назад, наоборот, притяните подбородок к груди, чтобы не удариться затылком. Безопаснее всего падать на бок с последующим перекатом на спину – именно так стоит поступить, если, катясь с горки, вы или ваш ребенок видите, что впереди препятствие. Кстати, дома можно попробовать – например дети запросто могут потренироваться на диванных подушках.

Родители! Идея прокатиться с горки на ногах, держась за санки своего ребенка, – не самая светлая из тех, что вас посещали! Лучше не стоит: падая, вы можете травмировать и ребенка.

Ситуация 3: на центральной площади гулянья, и вы хотите п­осмотреть

Смотреть – не значит лезть в гущу событий. Там, в гуще, выше концентрация нетрезвых личностей, шумных подростков и больших компаний. Держитесь подальше от людей с пиротехникой – они часто бросают петарды под ноги из хулиганских побуждений или просто от страха, и, если не повезет оказаться рядом, можно получить травму.

Ситуация 4: у вас есть надувная «ватрушка», и вы решили п­окатать на ней ребенка

Опасность таится уже в самой идее: «ватрушка» – транспорт для одного. Если ребенок достаточно большой, чтобы кататься самостоятельно, ему будет безопаснее съехать с горки в одиночестве, чем с вами. Уверенность, что ребенка можно крепко держать одной рукой, а второй хватит, чтобы держаться за «ватрушку», уже не раз подводила других самоуверенных взрослых. Этот вид зимнего транспорта опасен тем, что развивает большие скорости и неуправляем – экспериментировать с ним не стоит.

Ситуация 5: большой компанией вы решили присоединиться к народным гуляньям

Берегитесь... Деда Мороза. Под видом сказочных персонажей могут скрываться разные неблагонадежные личности, интересующиеся вашими ценностями. Им ничего не стоит нарядиться хоть лесовиком, хоть Снегурочкой, хоть самим Дедом Морозом. Они предлагают совместное фото, которое подразумевает тесные объятия – в результате можно лишиться, например, кошелька или мобильного телефона. Дедушка в местах скопления празднующего люда может быть и настоящим, но это вряд ли можно проверить, так что будьте внимательны.

Кстати

Лже-Дед и псевдо-Снегурочка могут прийти и в ваш дом, так что проверяйте репутацию агентства, в котором заказываете визит сказочных персонажей. Один из самых распространенных разводов выглядит так: раздается звонок в дверь, вы открываете и видите на пороге Деда Мороза и Снегурочку, которые «ошиблись адресом». Они предлагают выступить еще и у вас, «раз уж так вышло», проникают в квартиру и... Остальное для «профессионалов» не проблема: вы и не заметите, как в процессе чтения стишков и хороводов лишитесь ценных вещей.

Как залить горку в своем дворе

Можно ли соорудить ледяную горку в собственном дворе, если соседи не против? Вполне – но за свой счет. По закону у жильцов дома есть права на придомовую территорию, к которой относится в том числе двор – независимо от того, оформлено ли их право на этот земельный участок. И чтобы что-то соорудить на нем, например горку для детей, им нужно как минимум встретиться по этому поводу и собрать голоса. Если большинство – за, нужно это решение передать депутатам муниципального собрания. От тех требуется согласие на строительство горки, если оно будет получено, можно приступать. Но прежде нужно сообщить о намерениях в органы местного самоуправления. Надо понимать, что скорее всего строить придется за свой счет – никто делать это по просьбе жильцов не обязан. Хотя обсудить это с управляющей компанией стоит, а кроме того, можно обратиться в одну из волонтерских организаций – некоторые из них оказывают помощь в сооружении детских аттракционов во дворах.