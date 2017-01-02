Почему новогодней елке не место в спальне

Чем может быть опасна новогодняя елка для здоровья, узнал Sobesednik.ru.

Вызвать аллергию может что угодно: в мире тысячи аллергенов. Ужасно обидно принести в дом новогоднюю ёлку и обнаружить, что соседство с ней невыносимо. Такое, представьте, тоже бывает.

Живая и здоровая

Шанс встретить Новый год с симптомами аллергии есть и у любителей живых елей, и у тех, кто предпочитает искусственные. Причем может показаться, что первые страдают чаще, ведь растения нередко вызывают аллергические реакции. «Еловая» аллергия действительно бывает, но в период цветения ели – обычно это происходит в мае–июне. В декабре ничего подобного нет и в помине, так что и аллергические реакции – большая редкость. Тем не менее людям, которые страдают поллинозом и реагируют именно на цветение ели, нужно быть осторожнее – ставить ёлку в спальне точно не стоит.

Причиной аллергических реакций, кстати, может быть и не сама ёлка, а споры плесени, которые вместе с ней «приезжают» в дом. Пять лет назад один из американских исследователей проанализировал образцы еловой коры и иголок и обнаружил несколько десятков видов грибков. Когда ель заносят в тепло, они начинают активно размножаться, что увеличивает риск неприятных респираторных реакций у людей из группы риска – например у тех же астматиков. Так что не для всех она, нарядная, становится источником радости.

Стоит пылит

Искусственная ёлка, если она «работает» новогодней уже не первый сезон, – довольно серьезный пылесборник. Она собирает пыль, пока стоит в комнате, потом – пока лежит на антресолях, а почистить ее довольно сложно, учитывая огромное количество мелких «хвоинок». Но делать это нужно – аллергия на домашнюю пыль встречается часто, а для таких аллергиков любой ее источник становится «больным местом». Пылесос тут не особо поможет, проще тщательно протирать ёлку влажной тряпкой.

Новая же искусственная ель может вызвать не аллергию как таковую, а раздражение слизистых оболочек глаз и носа – к этому приводит выделение вредных соединений пластиком. Снизить такой риск практически до нуля можно, если выбрать качественное изделие. Но и в таком случае есть смысл профилактически подержать ёлку на «карантине», например на застекленном балконе или в нежилом помещении, в течение 10–14 дней. В целом же комнату, где будет стоять искусственная ель, нужно регулярно про­ветривать.

Совет

Если искусственная ель ощутимо пахнет, а в доме живет астматик, аллергик или маленький ребенок, лучше отказаться от ее установки – есть риск неприятных реакций.

Кстати

Интересно, что ёлка – не самое аллергенное растение: ее пыльца довольно крупная и вызывает реакции реже, чем, например, пыльца березы или полыни. Это относится и к сосне.

конкретно

Задуматься об аллергии стоит, если...

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