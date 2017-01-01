Топ-10 лучших способов борьбы с похмельем

Эксперты из США назвали 10 наиболее эффективных способов, которые помогут быстро избавиться от похмелья.

У каждого человека имеются свои способы избавления от похмелья, но далеко не всегда они бывают эффективными. Эксперты сайта Besthealthmag.ca привели 10 универсальных рецептов, причем пять из них дали натуропаты, а еще пять — профессиональные фармацевты.

Советы натуропата

Кокосовая вода. Великолепное средство от похмелья, поскольку она содержит необходимые человеку электролиты, которые он теряет при большой дозе алкоголя. Кроме того, рекомендуется на следующий день после обильные вечеринки выпить до двух литров обычной воды для того, чтобы восстановить водный баланс в организме.

Имбирь. Когда дело касается рвоты и тошноты, то имбирь помогает справиться с этими симптомами довольно быстро. Кусочек корня имбиря необходимо заварить в качестве чая и оставить настаиваться в горячей воде в течение 10 минут. Затем добавьте в полученный напиток половинку лимона, который поможет провести детоксикацию печени.

Завтрак с яйцами. В состоянии похмелья на еду даже не хочется смотреть, однако яйца являются отличным выбором, поскольку содержат цистеин. Эта аминокислота, позволяет увеличить уровень основного антиоксиданта в организме глутатиона. Она очень эффективно избавляет организм от токсинов.

Красный женьшень и витамин В. Для предотвращения похмелья рекомендуется употреблять красный женьшень (в форме таблеток или жидкости) в то же самое время, когда вы употребляете алкоголь. Исследования показывают, что это растение снижает уровень алкоголя в крови и тяжесть похмелья. Витамин B также помогает снизить негативное воздействие спиртного на здоровье.

Белки. Некоторое количество белка, которое необходимо употребить накануне вечеринки или во время неё, поможет сбалансировать уровень сахара в крови, защитить иммунную систему, провести детоксикацию и минимизировать удар алкоголя по печени. Для этого сгодится куриное мясо или коктейль из креветок.

Советы фармацевта

Восполнение электролитов. В первую очередь, необходимо избавиться от обезвоженности. Если в вашем доме есть только вода, то употребляйте ее, но если имеется напиток с электролитами, он быстрее поможет стабилизировать в организме баланс минералов, который снизился вечером накануне, ускорив восстановление после похмелья. Употребляйте не менее двух стаканов сразу и потом в течение дня пейте больше воды, если вы ощущаете жажду.

Осторожнее с тайленолом. Когда дело касается лекарств, лучше выбирать противовоспалительные средства вроде нурофена или напроксена для лечения похмелья и боли, однако обращайте пристальное внимание на то, насколько это безопасно для вас. К примеру, ацетаминофен (тайленол) опасно смешивать с алкоголем.

Ограничьте себя. Хорошей стратегией борьбы с похмельем является тщательно проработанный план. Попытайтесь ограничить употребление алкогольных напитков, налегайте на безалкогольные. Очень важно, чтобы вы пили больше воды и не употребляли спиртное на пустой желудок.

Закуски. Принятие пищи во время бурной вечеринки замедляет абсорбцию алкоголя и скорость выпивания напитков.

Ничего темного. Избегайте алкогольных напитков темного цвета вроде красного вина, темного пива, виски и скотча, так как в них, по данным исследований, более высоко содержание побочных продуктов, которые и приводят к сильнейшему похмелью.