Как праздновать, чтобы не спиться

Sobesednik.ru выяснил, какие приемы помогут не перебрать с алкоголем в новогодние праздники.

Для большинства людей празднование Нового года подразумевает некое количество алкоголя. Хорошо, если это пара бокалов шампанского в полночь, но обычно дозы бывают гораздо внушительнее. При этом далеко не все празднующие стремятся почувствовать себя пьяными и тем более испытать известное утреннее состояние.

В народе существует несколько обычаев, исполнение которых – прямой путь к опьянению. И тем, кто не хочет набраться лишнего, финишировать раньше времени и утром чувствовать себя несчастной жертвой «отравленной печеньки», насчет традиций стоит быть начеку и не дать другим втянуть себя в эту историю. Вот несколько типичных и весьма опасных.

«Штрафная»

Обычно «выписывается» опоздавшим к началу застолья. Весьма коварная тема, так как, во-первых, «проштрафившийся» приходит голодным, не успевает ничего попробовать и сразу получает дозу алкоголя, во-вторых, его заставляют выпить порцию «штрафной» до дна, в-третьих, следом – еще одну, уже со всеми. Начало неправильное и ведет к быстрому опьянению.

«Между первой и второй перерывчик небольшой»

Плохо, что небольшой. Врачи говорят, что, если человек не хочет захмелеть быстро и изрядно напиться в короткий срок, этот самый перерывчик – и между первой и второй, и все последующие – должен быть большой. Оптимально около 20 минут.

«Третий тост – до дна»

Если не хотите встретить Новый год в состоянии нестояния, начните измерять дозы не тостами и не объемом посуды, а глотками. И не позволяйте собой манипулировать: пейте не так, как считает нужным компания или самоизбранный «виночерпий», а как вам подсказывают здравый смысл и организм. Между прочим, зачастую тот, кто подначивает остальных, сам оказывается в итоге трезвее всех.

«Пора перекурить»

Не надо этого делать! Сочетание алкоголя с никотином усиливает действие первого и интоксикацию организма. Чем меньше вы курите (в том числе пассивно, просто за компанию стоя рядом с курильщиками), тем бодрее будете к концу застолья и наутро после. Не можете не курить совсем? Тогда выход один: меньше пить.

«На посошок»

Традиция употреблять что-то в финальной стадии пира – очень древняя, для нее есть специальное слово «дижестив» и конкретные напитки – в этой роли обычно выступают коньяк, виски, граппа, ликеры и разнообразные бальзамы. Их цель – улучшить переваривание пищи, а вовсе не добавить «еще чуть-чуть». Кстати, наркологи говорят: если человек чувствует, что «немного недопил», значит, на самом деле он уже перебрал – и, возможно, совсем не «немного». В общем-то это сигнал организма, что остановиться надо прямо сейчас.

5 простых способов не переборщить

Все, что перечислено ниже, очень просто, всем доступно и ничего не стоит. Тем не менее эти вещи – реальная профилактика состояния, когда наутро хочется клясться, что «больше никогда». Вот что помогает держаться в рамках.

✔ Быстрые танцы. Физическая активность насыщает организм кислородом, который позволяет ему быстрее окислять и утилизировать этиловый спирт. Кроме того, танцы просто отвлекают от стола с его алкогольным ассортиментом.

✔ Прогулки. Эффект от прогулок тот же, что и в случае с танцами: вы двигаетесь, дышите свежим воздухом, который мгновенно освежает и насыщает кровь кислородом, а организм – ресурсами для активной переработки алкоголя.

✔ Пение. Факт, который многих удивляет: в большой компании самыми трезвыми обычно оказываются самые поющие. Да, им банально некогда поддерживать тосты. Однако дело не только в этом: в процессе исполнения песни – неважно, какой – легкие поющего работают активно. Он глубоко дышит и потребляет много кислорода, что помогает организму – см. выше – быстрее и активнее перерабатывать этиловый спирт.

✔ Вода. Обычай запивать алкоголь вместо заедания врачи не одобряют, однако в ходе застолья пить больше неалкогольных напитков без газа рекомендуют. Лучше пара глотков воды, чем такое же количество спиртного. Кроме того, вода банально снижает градус того, что оказывается в желудке.

✔ Разговоры. Можно сказать, что увлеченные споры и оживленные дискуссии – это способ отвлечься от стола и своего рода физическая активность. Главное, чтобы все происходило на позитивной в­олне.

Лекарства и алкоголь: можно ли сочетать?

В Новый год некоторое количество алкоголя позволяют себе даже те трезвенники, кто принимает лекарства. Можно ли? Посмотрим, что говорят врачи.

Все зависит от препарата

Врач-эндокринолог Наталья Фадеева:

– И лекарства, и алкоголь являются токсическими веществами для печени. Кроме того, для нее как основного органа детоксикации и биохимической фабрики организма серьезной нагрузкой становится избыток пищевых веществ, особенно жиров. Совместное употребление всего этого перегружает печень. Не каждый организм может выдержать такое, печень не в состоянии вывести все эти токсины, что может привести к отравлениям. Есть препараты, которые на фоне приема алкоголя усиливают действие друг друга. Например, алкоголь в сочетании с антидепрессантами, нейролептиками, успокоительными препаратами может приводить к тяжелым интоксикациям и даже потере сознания – коме. А есть такие, которые не обязательно отменять при приеме алкоголя – как пример, заместительная гормонотерапия, но может понадобиться снижение дозы препарата – как, например, у сахароснижающих. Или же препараты будут просто плохо действовать и нарушится весь курс лечения – например у гипотензивных средств. Поэтому лучше все-таки знать о том, какие побочные действия есть у ваших лекарств и как они совместимы с алкоголем.

Если только символически

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф:

– Когда я назначаю препараты, пациенты обычно спрашивают, можно ли употреб­лять алкоголь. Я отвечаю, что аккуратно и без фанатизма можно, то есть речь идет о паре бокалов вина, выпитых в течение длительного времени. Если же человек собирается захмелеть, ему стоит знать, что алкоголь и лекарства могут взаимно усиливать побочные эффекты друг друга. То есть символически – можно, по важному поводу – можно, но постоянно сочетать алкоголь с лекарствами – нет, надо выбрать что-то одно. Это касается и многих других лекарств.