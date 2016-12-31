Здоровье
Источник: «Кузькин» (СПЕЦВЫПУСК) №24-2016
13:06, 31 Декабря 2016 Версия для печати

Как праздновать, чтобы не спиться

Для большинства людей празднование Нового года подразумевает некое количество алкоголя
Для большинства людей празднование Нового года подразумевает некое количество алкоголя
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, какие приемы помогут не перебрать с алкоголем в новогодние праздники.

Для большинства людей празднование Нового года подразумевает некое количество алкоголя. Хорошо, если это пара бокалов шампанского в полночь, но обычно дозы бывают гораздо внушительнее. При этом далеко не все празднующие стремятся почувствовать себя пьяными и тем более испытать известное утреннее состояние.

В народе существует несколько обычаев, исполнение которых – прямой путь к опьянению. И тем, кто не хочет набраться лишнего, финишировать раньше времени и утром чувствовать себя несчастной жертвой «отравленной печеньки», насчет традиций стоит быть начеку и не дать другим втянуть себя в эту историю. Вот несколько типичных и весьма опасных.

«Штрафная»

Обычно «выписывается» опоздавшим к началу застолья. Весьма коварная тема, так как, во-первых, «проштрафившийся» приходит голодным, не успевает ничего попробовать и сразу получает дозу алкоголя, во-вторых, его заставляют выпить порцию «штрафной» до дна, в-третьих, следом – еще одну, уже со всеми. Начало неправильное и ведет к быстрому опьянению.

«Между первой и второй перерывчик небольшой»

Плохо, что небольшой. Врачи говорят, что, если человек не хочет захмелеть быстро и изрядно напиться в короткий срок, этот самый перерывчик – и между первой и второй, и все последующие – должен быть большой. Оптимально около 20 минут.

«Третий тост – до дна»

Если не хотите встретить Новый год в состоянии нестояния, начните измерять дозы не тостами и не объемом посуды, а глотками. И не позволяйте собой манипулировать: пейте не так, как считает нужным компания или самоизбранный «виночерпий», а как вам подсказывают здравый смысл и организм. Между прочим, зачастую тот, кто подначивает остальных, сам оказывается в итоге трезвее всех.

«Пора перекурить»

Не надо этого делать! Сочетание алкоголя с никотином усиливает действие первого и интоксикацию организма. Чем меньше вы курите (в том числе пассивно, просто за компанию стоя рядом с курильщиками), тем бодрее будете к концу застолья и наутро после. Не можете не курить совсем? Тогда выход один: меньше пить.

«На посошок»

Традиция употреблять что-то в финальной стадии пира – очень древняя, для нее есть специальное слово «дижестив» и конкретные напитки – в этой роли обычно выступают коньяк, виски, граппа, ликеры и разнообразные бальзамы. Их цель – улучшить переваривание пищи, а вовсе не добавить «еще чуть-чуть». Кстати, наркологи говорят: если человек чувствует, что «немного недопил», значит, на самом деле он уже перебрал – и, возможно, совсем не «немного». В общем-то это сигнал организма, что остановиться надо прямо сейчас.

5 простых способов не переборщить

Все, что перечислено ниже, очень просто, всем доступно и ничего не стоит. Тем не менее эти вещи – реальная профилактика состояния, когда наутро хочется клясться, что «больше никогда». Вот что помогает держаться в рамках.

✔ Быстрые танцы. Физическая активность насыщает организм кислородом, который позволяет ему быстрее окислять и утилизировать этиловый спирт. Кроме того, танцы просто отвлекают от стола с его алкогольным ассортиментом.

✔ Прогулки. Эффект от прогулок тот же, что и в случае с танцами: вы двигаетесь, дышите свежим воздухом, который мгновенно освежает и насыщает кровь кислородом, а организм – ресурсами для активной переработки алкоголя.

✔ Пение. Факт, который многих удивляет: в большой компании самыми трезвыми обычно оказываются самые поющие. Да, им банально некогда поддерживать тосты. Однако дело не только в этом: в процессе исполнения песни – неважно, какой – легкие поющего работают активно. Он глубоко дышит и потребляет много кислорода, что помогает организму – см. выше – быстрее и активнее перерабатывать этиловый спирт.

✔ Вода. Обычай запивать алкоголь вместо заедания врачи не одобряют, однако в ходе застолья пить больше неалкогольных напитков без газа рекомендуют. Лучше пара глотков воды, чем такое же количество спиртного. Кроме того, вода банально снижает градус того, что оказывается в желудке.

✔ Разговоры. Можно сказать, что увлеченные споры и оживленные дискуссии – это способ отвлечься от стола и своего рода физическая активность. Главное, чтобы все происходило на позитивной в­олне.

Лекарства и алкоголь: можно ли сочетать?

В Новый год некоторое количество алкоголя позволяют себе даже те трезвенники, кто принимает лекарства. Можно ли? Посмотрим, что говорят врачи.

Все зависит от препарата

Врач-эндокринолог Наталья Фадеева:

– И лекарства, и алкоголь являются токсическими веществами для печени. Кроме того, для нее как основного органа детоксикации и биохимической фабрики организма серьезной нагрузкой становится избыток пищевых веществ, особенно жиров. Совместное употребление всего этого перегружает печень. Не каждый организм может выдержать такое, печень не в состоянии вывести все эти токсины, что может привести к отравлениям. Есть препараты, которые на фоне приема алкоголя усиливают действие друг друга. Например, алкоголь в сочетании с антидепрессантами, нейролептиками, успокоительными препаратами может приводить к тяжелым интоксикациям и даже потере сознания – коме. А есть такие, которые не обязательно отменять при приеме алкоголя – как пример, заместительная гормонотерапия, но может понадобиться снижение дозы препарата – как, например, у сахароснижающих. Или же препараты будут просто плохо действовать и нарушится весь курс лечения – например у гипотензивных средств. Поэтому лучше все-таки знать о том, какие побочные действия есть у ваших лекарств и как они совместимы с алкоголем.

Если только символически

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф:

– Когда я назначаю препараты, пациенты обычно спрашивают, можно ли употреб­лять алкоголь. Я отвечаю, что аккуратно и без фанатизма можно, то есть речь идет о паре бокалов вина, выпитых в течение длительного времени. Если же человек собирается захмелеть, ему стоит знать, что алкоголь и лекарства могут взаимно усиливать побочные эффекты друг друга. То есть символически – можно, по важному поводу – можно, но постоянно сочетать алкоголь с лекарствами – нет, надо выбрать что-то одно. Это касается и многих других лекарств.

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