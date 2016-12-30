Три чашки кофе в день снижают риск развития импотенции

Регулярное употребление кофе может помочь мужчинам подольше сохранить потенцию, как выяснили ученые.

Исследователи из Университета Техаса выяснили, что употребляющие каждый день по две-три чашки кофе мужчины значительно реже сталкиваются с эректильной дисфункцией. Авторы наблюдений даже сравнили воздействие кофе с виагрой — самым популярным лекарством для борьбы с импотенцией.

Оказывается, кофе усиливает приток крови к зоне таза, а именно от этого показателя зависит сила и продолжительность эрекции. Причем установлено, что наиболее благотворно этот напиток влияет на полных мужчин.