Шальная петарда, пробка от шампанского и другие угрозы празднику

В Новый год не должно случаться плохого. Но бывает. Sobesednik.ru рассказывает, как быть, если что-то пошло не так.

Оглушило п­етардой

Любителям пострелять в Новый год стоит знать: неправильно запущенная петарда может лишить слуха. Взрываясь, она издает звук мощностью около 135 децибел –намного громче того, что считается комфортным для нашего уха. Даже один такой выстрел может повредить рецепторы, которые находятся во внутреннем ухе человека. Результат – частичная или полная глухота. Риск, что все закончится именно так, повышен, если человек простужен или страдает от заложенности носа по какой-то еще причине – из-за аллергии, искривления носовой перегородки и пр. А опаснее всего взрыв петарды для маленького ребенка. По-хорошему запускать петарды стоит, лишь защитив уши берушами.

ЧТО ДЕЛАТЬ: если после использования пиротехники появились шум в ушах, ощущение заложенности, оглушенности, головная боль, если ребенок стал капризным, быстро устает, переспрашивает, нужно в ближайшее время посетить лор-врача. Если же заметили кровь из носа или уха, ждать нельзя – вызывайте скорую помощь. Появление крови – возможный признак разрыва барабанной перепонки. Пока скорая едет, слуховой проход со стороны возможной травмы нужно закрыть стерильным тампоном и наложить повязку. Ничего капать в ухо и трогать внутри нельзя!

Салют вызвал ожог

Петарды могут не только оглушить, но и обжечь – это случается едва ли не чаще. Причина до обидного банальна: ожог почти всегда результат неправильного обращения с пиротехникой. Поэтому его самые частые жертвы – дети и подростки, которые обычно не читают инструкции и не очень уважают правила.

ЧТО ДЕЛАТЬ: в принципе ожог петардой не отличается от любого другого. Поэтому план действий обычный: как можно скорее охлаждаем поврежденное место – чистым снегом, льдом (нужно завернуть в пакет), проточной водой. Держим, пока не утихнет боль, если заболело снова – опять прикладываем (но максимум на 20 минут за раз). Потом накладываем стерильную повязку и по необходимости даем обезболивающее. Скорая помощь нужна, если случился ожог глаз, лица, органов дыхания, если ожог большой, пострадал маленький ребенок или боль очень сильная. И – при любых сомнениях и опасениях.

Разбили игрушку и порезались осколками

Если это простой порез, ничего страшного в нем нет: его нужно обработать традиционным образом – промыть, применить антисептик и наложить пластырь или давящую повязку в зависимости от вида повреждения. Но со стеклянными ёлочными игрушками есть одна проблема: они очень хрупкие и могут оставить осколки в ране.

ЧТО ДЕЛАТЬ: как ни странно, трогать осколки нельзя, если они остались в ране после промывания. Удалять их самостоятельно не стоит, особенно если рана достаточно глубокая – можно серьезно навредить. В этом случае нужна помощь врачей. Если же осколков в ране визуально нет, схема действий та же: обработка + давящая повязка. В случае кровотечения – перекись водорода или лед.

В глаз прилетела пробка

Новогодняя классика: кому-то в лоб прилетела пробка от шампанского. Хорошо, что не в глаз! Учитывая, что пробки, которыми закупорены бутылки шампанского, летают со скоростью почти 50 км/ч, их даже в шутку не стоит направлять в чью-то сторону.

Куда направлять? В потолок или в какой-нибудь безопасный угол. Можно ли избежать выстрела? Да, если охладить бутылку до 10 градусов, не трясти, открывать медленно.

ЧТО ДЕЛАТЬ: если пробка все-таки угодила в кого-то, действовать надо по обстоятельствам. Удар в лоб скорее всего оставит лишь синяк. А вот в глаз – дело серьезное, человек может остаться без зрения вследствие контузии. Так что по-хорошему лучше обратиться в скорую помощь или к дежурному офтальмологу, они принимают на базе крупных скоропомощных больниц. Даже если пострадавший чувствует себя терпимо, у него возможны повреждения сетчатки вплоть до отслойки или кровоизлияния, к примеру гемофтальм (попадание крови в стекловидное тело глаза), – он проявляется помутнением зрения, светобоязнью. Все это серьезно и требует помощи врачей.

Ребенок н­аелся дождика

Если в доме есть ёлка, а на ней – ёлочные украшения, значит, ребенок за время праздников не раз совершит на них покушение. И почти наверняка что-то потянет в рот. Уследить за этим бывает трудно, поэтому все родители знают: если в доме малыш, украшать ёлку можно только тем, что не бьется, не гнется, не рвется, не боится падений и во всех смыслах крепко. В том числе сама ёлка должна стоять как вкопанная. И тем не менее даже у самых осторожных родителей дети иногда едят дождик...

ЧТО ДЕЛАТЬ: для начала успокоиться. А потом, успокоившись, постараться на время забыть о случившемся. Почти наверняка съеденное выйдет из организма естественным путем, хотя не факт, что уже завтра. Лишь через несколько дней, если в горшке не появилось никаких признаков дождика, стоит сходить к педиатру, который в свою очередь может направить на обследование ЖКТ. Этот совет пригодится и владельцам животных, которые в Новый год часто впадают в панику, обнаружив кончик дождика, торчащий из кошачьей или собачьей пасти. Смотришь на это и не знаешь – плакать, смеяться, срочно везти животное к ветеринару или просто подождать. Как ни странно, последний вариант – верный.