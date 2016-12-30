Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:45, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Мозг не дает жертвам ожирения сил на посещения спортзала

Сидячий образ жизни лишает человека мотивации к нагрузкам на уровне дофаминовых рецепторов, как выяснили ученые.

Принято считать, что полные люди не любят двигаться, потому что им бывает тяжело переносить на своем теле лишние килограммы. Однако американские ученые выяснили, что здесь куда более глубокая проблема.

Лишний вес сопровождается низкой активностью дофаминовых рецепторов типа D2, которая остается таковой даже после похудения. Вот почему и гастрошунтирование с последующей потерей до половины веса не повышает мотивации людей к регулярным физическим нагрузкам.

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