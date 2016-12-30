Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:24, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Кишечные бактерии могут стать причиной плохого настроения

Испанские ученые выяснили, что содержащиеся в кишечнике человека бактерии могут влиять на его настроение.

Оказалось, что рецепторы TLR2 в кишечнике человека, которые реагируют на присутствие бактерий, также воздействуют на транспортировку серотонина. А именно этот гормон влияет на хорошее настроение, управляя также сном, болью и работой сосудов.

Нехватка серотонина может стать причиной развития серьезных психических болезней, которые повлекут за собой и физиологические нарушения. Это еще одно исследование, которое показывает огромную важность кишечных бактерий для здоровья человека.

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Владимиров Алексей

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