Кишечные бактерии могут стать причиной плохого настроения

Испанские ученые выяснили, что содержащиеся в кишечнике человека бактерии могут влиять на его настроение.

Оказалось, что рецепторы TLR2 в кишечнике человека, которые реагируют на присутствие бактерий, также воздействуют на транспортировку серотонина. А именно этот гормон влияет на хорошее настроение, управляя также сном, болью и работой сосудов.

Нехватка серотонина может стать причиной развития серьезных психических болезней, которые повлекут за собой и физиологические нарушения. Это еще одно исследование, которое показывает огромную важность кишечных бактерий для здоровья человека.