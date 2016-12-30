Здоровье
Источник: Gizmodo
16:11, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Четверо раковых больных умерли, протестировав новый препарат

Испытания нового препарата от рака приостановили из-за смерти некоторых пациентов.

Как ранее писал Sobesednik.ru, российские ученые разработали новый препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями. В Минздраве рассказали, что лекарство запускает иммунную реакцию, которая помогает бороться с опухолью, что может помочь даже пациентам с тяжелой стадией заболевания.

Как пишет веб-портал Gizmodo, специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США прекратили испытания препарата вадастуксимаба, который был разработан для лечения рака. Сообщается, что четверо больных лейкемией пациентов, на которых тестировали лекарство, скончались от нарушения функций печени. Эту информацию также подтвердили в американской фармкомпании Seattle Genetics.

До этого вадастуксимаб был протестирован более чем на 300 людях. Исследования подтвердили, что препарат эффективно борется с раковыми клетками и не воздействует на здоровые ткани. У большинства пациентов, которые принимали препарат, наблюдалась ремиссия. Несмотря на это, из-за смерти нескольких добровольцев тестирование препарата прекратили.

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Соловьева Екатерина

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