5 причин не откладывать вызов врача в новогоднюю ночь

Желание человека «не портить другим праздник» часто приводит к тому, что он остается без срочной медицинской помощи, когда остро в ней нуждается

Sobesednik.ru рекомендует запомнить 5 ситуаций, когда надо вызывать скорую немедленно и без оглядки на праздник.

Желание человека «не портить другим праздник» часто приводит к тому, что он остается без срочной медицинской помощи, когда остро в ней нуждается.

Кто-то схватился за сердце

Алкоголь, переедание, излишнее предновогоднее волнение – все это может вызвать нарушения ритма сердца вплоть до инфаркта. Причем такое может случиться как в одночасье, так и через несколько часов после застолья и даже назавтра. В такой ситуации, если у вас или у кого-то рядом появились боли за грудиной, особенно отдающие в левую руку, ногу, плечо, сторону лица, рвота, тошнота, сильное сердцебиение, повышение давления или, наоборот, снижение, любые подозрения, что с сердцем что-то не так, скорую помощь нужно вызывать сразу. Не завтра, не через час, не «чуть попозже», не после боя курантов, а немедленно. Не надо бояться испортить праздник близким и врачам – он точно будет испорчен, если с вами случится непоправимое.

Кто-то потерял сознание

Потеря сознания – стопроцентный повод вызвать скорую без оглядки на то, что человек принимал алкоголь. К сожалению, у упавшего состояние опьянения часто становится поводом просто перенести его в тихое место и дать «проспаться». Но случается так, что человек, которого можно было спасти, уже не просыпается. Например, такое может произойти при отравлении суррогатным алкоголем. Если человек не знает, что спиртное в его рюмке – это не этиловый, а метиловый спирт, то скорее всего не почувствует разницы. И когда он внезапно отключится, что в случае с метиленом случается быстрее, никто вокруг не заподозрит, что это не просто сильное опьянение, а тяжелейшее отравление, которое может привести к инвалидности и смерти. Выглядеть как опьянение могут последствия черепно-мозговой травмы, диабетической комы, острого нарушения мозгового кровообращения, отравление лекарствами. Поэтому железное правило для любого дня и часа: если человек потерял сознание, нужно вызвать скорую помощь.

У кого-то болит живот

Когда вокруг столько вкусного и все это активно поедается, неудивительно схватиться за живот. Но тут важно не принимать любой дискомфорт за сбой пищеварения. Если традиционные средства типа ромашкового чая, ферментов, антацидов, активированного угля или ношпы не принесли облегчения и острая боль сохраняется, нужно вызвать скорую помощь и не пытаться терпеть до утра. К сожалению, новогодние пиры часто вызывают приступы острого панкреатита или желчной колики. То и другое – неотложные состояния, в которых время играет против нас. Чем позже будет оказана помощь, тем сильнее будет поражена поджелудочная железа и тем выше риск, что желчные камни закупорят протоки и разовьется перитонит. Приступ аппендицита с застольем не связан, однако по закону подлости причиной боли может быть и он. И еще масса серьезных причин.

Кто-то обжегся или обморозился

Получить ожог в предпраздничной кухонной суете или обморожение во время новогодних гуляний – дело нехитрое. Скорая помощь тут требуется не всегда, как правило, удается обойтись своими силами. Скорая нужна, если: при ожоге пострадали глаза (и вообще любые слизистые оболочки) или лицо, площадь поражения большая (условно больше 10 ладоней), обжегся ребенок. В случае с обморожением без вызова скорой можно обойтись лишь в самых легких случаях, когда маленькие участки кожи (например щеки или кончики пальцев) чуть онемели, но в тепле быстро отошли, выглядят нормально и не доставляют человеку проблем. Во всех остальных, особенно если общее состояние пострадавшего нарушено, нужна скорая.

Важно

Абсолютно никаких сомнений в необходимости вызова скорой не должно быть, если боль в животе появилась у беременной женщины! Более того, о ее состоянии нужно предупредить диспетчера, который примет вызов.