Здоровье
Источник: Российские СМИ
14:30, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Загадочный ген вызывает смертельную болезнь детей

Ученые из Якутии и Японии совместно открыли новое наследственное заболевание, приводящее ребенка к ранней смерти.

Этот недуг, как сообщается, носит мультисистемный характер, а его причиной является ранее неизвестный науке ген. На раннем этапе жизни ребенка ген становится причиной нарушений в обмене веществ, негативно воздействуя на сердце, почки и некоторые другие органы.

В течение относительного небольшого времени болезнь прогрессирует и заканчивается смертью. В настоящее время ученые продолжают исследовать ее механизмы, чтобы отыскать методы лечения.

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Владимиров Алексей

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