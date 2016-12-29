Загадочный ген вызывает смертельную болезнь детей

Ученые из Якутии и Японии совместно открыли новое наследственное заболевание, приводящее ребенка к ранней смерти.

Этот недуг, как сообщается, носит мультисистемный характер, а его причиной является ранее неизвестный науке ген. На раннем этапе жизни ребенка ген становится причиной нарушений в обмене веществ, негативно воздействуя на сердце, почки и некоторые другие органы.

В течение относительного небольшого времени болезнь прогрессирует и заканчивается смертью. В настоящее время ученые продолжают исследовать ее механизмы, чтобы отыскать методы лечения.