Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:53, 29 Декабря 2016 Версия для печати

В третий понедельник января умирает самое большое число людей

Ученые установили, что самым опасным месяцем в году с точки зрения смертности является наступающий январь.

Австралийские ученые проанализировали статистику смертности по месяцам и установили, что на январь приходится самое большое число смертей. А самым неблагоприятным днем месяца является третий понедельник.

В разгар зимы организм демонстрирует самую низкую иммунную реакцию, а новогодние праздники подвергают его дополнительному стрессу переедания и злоупотребления спиртными напитками. Кроме того, в Новый год одинокие люди ощущают себя наиболее несчастными что может спровоцировать депрессию.

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