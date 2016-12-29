В третий понедельник января умирает самое большое число людей

Ученые установили, что самым опасным месяцем в году с точки зрения смертности является наступающий январь.

Австралийские ученые проанализировали статистику смертности по месяцам и установили, что на январь приходится самое большое число смертей. А самым неблагоприятным днем месяца является третий понедельник.

В разгар зимы организм демонстрирует самую низкую иммунную реакцию, а новогодние праздники подвергают его дополнительному стрессу переедания и злоупотребления спиртными напитками. Кроме того, в Новый год одинокие люди ощущают себя наиболее несчастными что может спровоцировать депрессию.