Здоровье
Источник: Российские СМИ
15:20, 29 Декабря 2016 Версия для печати

В России органы и ткани будут раздавать через банк уже в 2017-м

Биологический банк органов и тканей появится в нашей стране уже в следующем году, начав работу в 5 крупнейших регионах.

Как заявил журналистам соруководитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов, если в 2017 году биобанк заработает в пяти крупных регионах, то к 2035 году он откроется уже во всех городах-миллионниках. Любопытно, что первым делом в этот банк попадет эквивалент живой кожи, созданный российскими специалистами из Института биологии развития.

Над аналогом кожи наши ученые работали еще с 1970-х годов, данный проект считается революционным. В целом биобанк должен намного повысить результативность лечения болезней, требующих трансплантации органов и тканей.

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