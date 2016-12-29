В России органы и ткани будут раздавать через банк уже в 2017-м

Биологический банк органов и тканей появится в нашей стране уже в следующем году, начав работу в 5 крупнейших регионах.

Как заявил журналистам соруководитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов, если в 2017 году биобанк заработает в пяти крупных регионах, то к 2035 году он откроется уже во всех городах-миллионниках. Любопытно, что первым делом в этот банк попадет эквивалент живой кожи, созданный российскими специалистами из Института биологии развития.

Над аналогом кожи наши ученые работали еще с 1970-х годов, данный проект считается революционным. В целом биобанк должен намного повысить результативность лечения болезней, требующих трансплантации органов и тканей.