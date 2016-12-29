Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:18, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Ученые доказали, что лидерами рождаются, а не становятся

Генетики из США установили, что лидерские качества могут объясняться наследственностью, то есть хорошими генами.

Тщательное изучение ДНК детей и их родителей показало, что если у первых ярко проявлялись лидерские качества характера, то они со значительно большей вероятностью имели пап или мам с такими же свойствами. Таким образом, лидерство может в прямом смысле передаваться по наследству.

А если существуют гены лидерства, то нельзя исключить наличия генетических характеристик и других свойств характера вроде эмпатии, доброты или смелости. В ближайшее время их также попытаются обнаружить ученые.

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