Здоровье
Источник: РИА «Новости»
11:43, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Российский препарат от рака поможет при меланоме и раке мозга

В Министерстве здравоохранения рассказали о том, с какими видами рака борется новый препарат.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в России появился первый препарат, блокирующий рост раковой опухоли.

Российский препарат сможет помочь людям с меланомой, раком мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи, сообщил РИА «Новости» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай со ссылкой на разработчиков лекарства.

Он отметил, что препарат отличается от других тем, что он не перестает действовать после окончания приема. Тем самым он запускает иммунную реакцию, которая помогает бороться с опухолью. Это дает шанс людям даже с самыми тяжелыми формами рака, сказал Салагай.

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