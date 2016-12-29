Как встретить Новый год вкусно, если вы на диете

Диетологи утверждают, что именно нормальное питание накануне – лучшая гарантия того, что утро 1 января вы встретите без пищеварительных проблем

Для большинства людей Новый год – прежде всего пир горой. Но это совершенно необязательно. Можно встретить его без чревоугодия, но вкусно и безопасно для здоровья.

Прием 1: есть, как обычно

31 декабря, как бы ни хотелось профилактически поголодать, питаться надо обычно – завтракать, обедать и ужинать. Чем больше вы недоберете в этот день, тем больше съедите ночью. Диетологи утверждают, что именно нормальное питание накануне – лучшая гарантия того, что утро 1 января вы встретите без пищеварительных проблем.

Прием 2: хорошо поесть в 20:00

Ужин накануне новогодней ночи должен быть плотным и сытным. Оптимальное время – 20 часов. Пусть это будет правильный своевременный прием пищи: мясо, птица или рыба и гарнир, богатый клетчаткой. Ограничивать себя в количестве не надо, ешьте как следует. Такой ужин позволит через два часа проводить старый год не на голодный желудок, в полночь не броситься на первый попавшийся салат.

Прием 3: маленькие тарелки

Накрывая праздничный стол, поставьте для себя небольшие тарелки и положите десертные приборы. Это физически и психологически будет ограничивать порции.

Прием 4: туда-сюда

Если вы – хозяйка дома, считайте, что вам повезло. Вы по умолчанию съедите меньше, потому что наверняка будете постоянно вставать из-за стола, чтобы принести что-то новое или убрать посуду. Не переживайте, что это отвлекает вас от праздника – прежде всего это отвлекает вас от еды в тот момент, когда риск быстро переесть выше всего.

Прием 5: проба г­лазами

Если блюда на новогоднем столе приготовлены не вами и вы вообще видите ассортимент впервые, прежде чем браться за тарелку, внимательно осмотрите все, что перед вами стоит. Это позволит снять первую пробу глазами, ничего не отправляя в желудок. Вполне может статься, что внешне какие-то блюда вам не понравятся – в другой ситуации вы могли бы автоматически положить их на тарелку, попробовать, убедиться, что блюдо «не ваше», и через силу доедать его, боясь обидеть хозяйку. Осмотрели стол? Кладите себе то, что кажется самым вкусным.

Прием 6: без сладкого

Не пейте и не ешьте за новогодним столом ничего сладкого – ни газировок, ни соков, ни сладких вин, ни ликеров, ни тортов. Все это совершенно не обрадует организм, который вообще-то ничего не знает про Новый год. Можно пить воду (без газа, он раздражает слизистую желудка) или чай с травами. Не ешьте фрукты! Они прекрасны, но не в этот раз.

Прием 7: с хлебом

Не отказывайтесь в новогоднюю ночь от хлеба. С диетической точки зрения он не такое уж зло, как принято считать: наоборот, хороший, качественный хлеб богат витаминами и важен для нормального питания. Кроме прочего, он помогает насыщению и не дает съесть слишком много куда менее полезных и более калорийных блюд.

Прием 8: лучше понемногу

Есть все, что стоит на столе – гуся, порося, оливье, холодец, заливное, тельное, шубу, мимозы и пр., – совершенно не обязательно. Можно все это попробовать – буквально по ложке, и это будет лучше, чем в желании угодить хозяйке есть из последних сил. Изобилие разнообразного – серьезный задел на последующую борьбу с изжогой, отрыжкой, тяжестью и на вызов скорой из-за болей в животе. А вот в случае со спиртным не только дозы, но и ассортимент напитков может сыграть злую шутку: тут лучше не экспериментировать, а выбрать что-то одно на все застолье.

Прием 9: телевизор все испортит

Где обычно стоит новогодний стол? Рядом с телевизором. Это большая ошибка и верный способ испортить праздник, превратив его в скучное жевание салатов под старые и не очень песни о главном. Все знают этот сценарий – сто раз проходили. И как обычно, все объедаются и напиваются. «Разлучите» телевизор и новогодний стол – накройте его в другой комнате или уберите ящик подальше. Тогда процесс приема пищи и тостов будет более осмысленным и подконтрольным.

Прием 10: делайте паузы

Пожалуй, нет ничего более эффективного от обжорства, чем паузы. Делайте их по разным поводам – в перерыве между блюдами, в любой момент, когда кто-то встает из-за стола, вызывайтесь помочь хозяйке, поиграть с детьми, выходите в другую комнату размяться, потанцевать, сфотографироваться и пр. Процесс еды приносит чувство насыщения примерно через 20 минут после начала, и, если все это время не сидеть над тарелкой, полной салатов, вполне можно сократить количество съеденного без ощущения, что вам чего-то не хватило.

Начинайте с салата!

Настоящий спаситель новогоднего стола – обычный салат из свежих овощей (листового салата, помидоров, огурцов, болгарского перца, белокочанной капусты и пр.). Если он будет первым блюдом, съеденным в праздник, все остальные, даже откровенно жирные и калорийные, станут куда меньшим потрясением для ЖКТ, чем могли бы. Клетчатка, которую содержат овощи, не даст усвоиться половине жиров и части соли, а также замедлит усвоение сахара.

Есть проблемы...

...С сердцем? Ограничьте потребление копченостей, жирных и соленых продуктов, спиртных и неспиртных н­апитков.

...Риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта? Включайте в меню минеральную воду, салаты с использованием протертых про­дуктов.

... Склонность к отекам, проблемы с почками? Не кладите себе в тарелку блюда с большим количеством соли. Не злоу­потребляйте мясом.