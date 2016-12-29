Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:06, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Для укрепления памяти ученые рекомендуют дышать через нос

Ученые из США выяснили, что дыхание человека регулирует такие аспекты деятельности мозга, как чувство страха и память.

Более частое дыхание, которое возникает у человека в минуты страха, помогает усилить концентрацию и настроить мозг на принятие быстрых решений. Это может сыграть ключевую роль в каких-либо экстремальных и опасных ситуациях, как установили ученые из Северо-западного университета США.

А вот дыхание через нос оказывает положительное влияние на зоны памяти, как показали электроэнцефалограммы. В частности, вдыхающие через нос добровольцы лучше различали лица и запоминали объекты.

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