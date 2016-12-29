Здоровье
Источник: Sina
10:57, 29 Декабря 2016 Версия для печати

64-летняя китаянка родила здорового сына после смерти ребенка

Жительница Китая установила рекорд, родив здорового ребенка в 64 года.

Как сообщает китайское онлайн-издание Sina, в среду, 28 декабря, в одной из больниц города Чанчунь провинции Цзилинь 64-летняя китаянка родила сына. Таким образом пожилая женщина установила рекорд для КНР, став самой возрастной мамой абсолютно здорового малыша. По данным СМИ, женщина смогла забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. Ее сын появился на свет путем кесарева сечения.

По словам ее знакомых, китаянка и ее муж решились завести второго ребенка, так как недавно потеряли своего единственного отпрыска.

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Соловьева Екатерина

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