Защищаться от гриппа, гепатита и ВИЧ будут с помощью бананов

Объединенная команда исследователей из разных стран мира доказала, что бананы защищают от вирусных болезней.

Регулярное употребление бананов может быть отличным способом защиты от таких опасных вирусных болезней, как гепатит С, грипп и даже ВИЧ. В состав бананов входят полезнейшие гликопротеины лектины, а также белок Н84Т, который в опытах на мышах помог быстро вылечить животных от гриппа.

Конечно, бананы не способны избавить людей от таких тяжелых болезней, как ВИЧ и гепатит, но Н84Т может использоваться в лекарствах для профилактики заражений. Как раз над ними в настоящее время и работают исследователи.