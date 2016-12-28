Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:47, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Высокая температура мешает человеку воспринимать ход времени

Больные люди часто перестают замечать ход времени, и теперь ученые выяснили, почему так происходит.

Оказывается, часть мозга человека, которая отвечает за понимание хода времени, просто отключается в момент высокой температуры. Именно поэтому больным людям кажется, что время тянется невыносимо медленно.

Речь идет о наздрительном ядре, расположенном в верхней части мозга ближе к области глаз. Когда ученые отключили его у лабораторных мышей за счет удаления одного гена LHX1, грызуны потеряли ход времени и перестали следовать четкому режиму сна и пробуждений.

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