Здоровье
Источник: "Россия-24"
12:16, 28 Декабря 2016 Версия для печати

В РФ появился первый препарат, блокирующий рост раковой опухоли

В Минздраве рассказали о разработке первого российского препарата для блокады развития раковых опухолей.

В эфире телеканала «Россия-24» глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о том, что российские специалисты приступили к разработке таргетных препаратов для лечения онкологии. По ее словам, такие лекарства блокируют развитие раковой опухоли, оказывая влияние на работу молекул, отвечающих за ее рост.

«Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные препараты для блокады развития той или иной опухоли», — сообщила Скворцова.

Министр подчеркнула, что в настоящее время препарат проходит клинические испытания. По словам Скворцовой, отечественная разработка, которая пока носит название PD-1 продемонстрировала «фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

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