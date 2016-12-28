Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:43, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Пар от электронных сигарет может вызвать рак полости рта

Употребление электронных сигарет связано с повышенным риском рака ротовой полости, как установили ученые.

Исследователи из Калифорнийского университета в США выяснили, что курение электронных сигарет повышает риск развития опухолей полости рта. Это связано с тем, что в пару от электронных сигарет содержатся опасные вещества альдегиды, которые при воздействии на клетки полости рта вызывают их агрессивное деление и мутацию.

Также данная разновидность сигарет опасна для десен, поскольку альдегиды воздействуют и на околозубную ткань, вызывая ее воспаления. А это приводит со временем к выпадению зубов.

читайте также:Эксперты назвали вишневый аромат самым опасным для электронных сигарет
Электронные сигареты со вкусом вишни вреднее всех остальных
Электронные сигареты с вишневым вкусом раздражают дыхательные пути больше, чем остальные разновидности, включая табак »

читайте также:Анализы слюны и крови помогут быстро и надежно отыскать признаки рака шеи и головы
Рак полости рта будут искать по анализам слюны
Анализ слюны может стать ценным инструментом в диагностике опухолей ротовой полости, как выяснили исследователи. »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Профессор ГИТИСа о протесте студентов: Милиция посмотрела и уехала
13:02, 28 Декабря 2016
Преподаватель ГИТИСа Алексей Бартошевич рассказал Sobesednik.ru о конфликте студентов и руководства вуза
»
Сергей Алексашенко: Жить будем долго, но придется помучиться
13:00, 28 Декабря 2016
Экс-первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко в интервью Sobesednik.ru подвел итоги 2016 года и дал прогноз на 2017-й
»
Певица Жасмин не разрешает сыну жениться
11:04, 28 Декабря 2016
Sobesednik.ru узнал, почему певица Жасмин не хочет стать свекровью
»