Пар от электронных сигарет может вызвать рак полости рта

Употребление электронных сигарет связано с повышенным риском рака ротовой полости, как установили ученые.

Исследователи из Калифорнийского университета в США выяснили, что курение электронных сигарет повышает риск развития опухолей полости рта. Это связано с тем, что в пару от электронных сигарет содержатся опасные вещества альдегиды, которые при воздействии на клетки полости рта вызывают их агрессивное деление и мутацию.

Также данная разновидность сигарет опасна для десен, поскольку альдегиды воздействуют и на околозубную ткань, вызывая ее воспаления. А это приводит со временем к выпадению зубов.