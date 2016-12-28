Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:32, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Особые бактерии дают возможность много есть и не поправляться

Индивидуальные особенности микрофлоры кишечника не дают некоторым людям поправляться после обильного приема пищи.

Наверное, у каждого человека есть «везучий» знакомый, который может есть много и при этом не поправляться. Ученые из Израиля смогли выяснить, чем объясняется данный феномен.

Оказывается, особенности микрофлоры кишечника дают возможность некоторым людям довольно быстро усваивать углеводы, не давая им откладываться под кожей в качестве жира. Именно поэтому эти счастливчики могут спокойно поглощать большие порции сладостей.

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Владимиров Алексей

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