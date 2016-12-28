Как сделать полезным любимое новогоднее блюдо

Sobesednik.ru узнал, каким образом изменить рецепт новогоднего салата оливье, чтобы минимизировать вред здоровью.

В каждой семье свой набор новогодних блюд, но гастрономический символ Нового года все равно один: оливье. Вкусно? Да. Но, к сожалению, не слишком полезно.

Когда говорят об оливье, подавляющее большинство имеет в виду отнюдь не исторический вариант от Люсьена Оливье. В том салате образца XIX века были рябчики, крабовое мясо, черная икра, раки и каперсы, и каким был вкус, никто уже не расскажет. Мы же любим и готовим хотя бы раз в год его советский вариант – с вареной колбасой, отварными овощами и маринованными огурцами. Роднят оба этих салата, кроме названия, пожалуй, лишь заправка из майонеза и вареные яйца.

Старый вариант оливье у современных диетологов вызвал бы куда меньше нареканий: там мясо, морепродукты, свежие огурцы. А к тому оливье, что мы готовим каждый Новый год, у них много вопросов, которые по совокупности не позволяют назвать это блюдо полезным для здоровья. Однако, если вы хотите сохранить традицию, но при этом готовы к экспериментам, можно попробовать кое-что изменить. Итак, посмотрим, что про оливье стоит знать и какие замены сделают его чуть более полезным.

Майонез

Похоже, на свете существует лишь два блюда, куда майонез уходит в промышленных количествах, и оба традиционно новогодние – это сельдь под шубой и оливье. Он льется туда рекой, потому что большинство хозяек уверены: это секрет «нежного» вкуса. Замена покупного майонеза домашним даст лишь уверенность в качестве продуктов (кроме сырых яиц). Однако собственноручно приготовленный, он все равно не перестанет быть жирным, а именно это главная причина, по которой оливье считается тяжелой пищей.

Вместо майонеза можно использовать совершенно другой соус – из йогурта, в который добавлены растертые вареные желтки, немного дижонской горчицы, белого винного или бальзамического уксуса, сахар на кончике ножа и соль по вкусу. Новая легкая заправка будет напоминать майонез – минус присущие ему недостатки. Вы получите всего 2 процента жирности вместо 30–60.

Колбаса

Рассуждать о диетичности колбасы – странная затея, но если все-таки разбираться, на первом месте окажется вареная. Тем не менее полезным этот продукт не назовешь – он делает оливье еще более калорийным.

Тут замену подобрать довольно легко, и совершенно не придется доставать рябчиков и тратиться на крабов: колбасу можно заменить куриной грудкой, постной телятиной или вареным языком. Грудку или телятину лучше запечь в фольге со специями, а в салат добавлять, дав им полностью остыть в естественных условиях (не снимая фольги), чтобы мясо получилось сочным и ароматным.

Овощи

Вроде бы к картошке и морковке вопросов быть не должно, однако они есть. Их добавляют в салат отварными, а варка превращает эти овощи в продукты с высоким гликемическим индексом – отнюдь не диетические. То же самое касается консервированного горошка. Маринованные огурцы калорий не добавят, но соли и уксуса – да, а это дополнительный риск о­теков и обострений болезней ЖКТ.

Что тут делать? Огурцы можно заменить на свежие – Люсьен Оливье использовал именно их. А соли и пикантности его салату добавляли каперсы, которые сейчас можно купить во многих магазинах – их нужно совсем немного. Что же касается картофеля и моркови, то их из оливье не выкинешь. Хотя любителям экспериментов диетологи советуют попробовать заменить вареную морковку, например, сырым сельдереем – вдруг понравится?

Кстати

Вкус оливье будет нежнее, и ради этого не придется заливать его большим количеством жирного майонеза, если в конце добавить немного жидкости из банки с зеленым горошком.